Cadáver é levado a posto dos correios para receber a pensão

A polícia da Irlanda está investigando um caso curioso: um homem morto foi levado a uma agência dos correios, na cidade de Carlow, na última sexta-feira (21). Apoiado por dois jovens, o defunto, que parecia estar na casa dos 60 anos, foi arrastado até a agência para "conseguir sua pensão", de acordo com o jornal local, "Irish Times".

Quando questionados pelos funcionários, os dois fugiram, deixando para trás o homem mais velho, quando foi descoberto que se tratava de um cadáver.

Acontece que um dos homens mais jovens investigados havia estado antes na agência perguntando sobre o recebimento da pensão de alguém e foi informado de que o beneficiário deveria estar presente. Por isso, resolveu retornar com o corpo do morto.

A Garda Siochana, a polícia irlandesa, não discutiu detalhes do caso, apenas disse que agentes estão investigando as circunstâncias em torno da "morte inexplicável de um homem idoso" na área de Carlow. Uma autópsia será realizada para determinar a causa da morte do homem.

O prefeito da cidade, Ken Murnane, se pronunciou sobre o caso. A autoridade afirmou que as alegações deixaram os moradores da cidade em estado de choque: "É simplesmente incompreensível que alguém possa fazer algo assim. É inacreditável. É como um filme de Hitchcock."