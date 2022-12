Cadê a Copa do Mundo? Entenda por que não tem jogos hoje no Catar

As últimas semanas foram intensas na Copa do Mundo do Catar. Foram 17 dias seguidos de jogos, entre a disputa da fase de grupos e oitavas de final. Mas, agora, chega a hora de uma 'folga' no calendário. Pela primeira vez desde que o torneio começou, não haverá qualquer duelo nesta quarta (7) e nem nesta quinta-feira (8).

O motivo é simples: com o avanço da competição, há um afunilamento entre as seleções que seguem na disputa pelo título. E os jogadores precisam de dias de descanso e treinos entre as partidas. Assim, não é mais possível garantir a realização de partidas diariamente.

A Copa começou no dia 20 de novembro, com 32 equipes. Elas estavam divididas entre 8 chaves, com quatro seleções cada. Nesta etapa, chegaram a ser disputadas quatro partidas por dia. Somente as duas melhores equipes de cada chave se classificaram para as oitavas de final.

Com o encerramento da fase de grupos, o número de seleções no torneio caiu pela metade: restaram somente 16. As oitavas também tiveram partidas diárias, com duas por dia.

Para as quartas de final, o número de seleções caiu pela metade mais uma vez. Agora, apenas oito equipes seguem vivas no Mundial: Brasil, Argentina, Holanda, Croácia, França, Inglaterra, Marrocos e Portugal. Assim, com menos times, há menos jogos.

As partidas da Copa do Mundo 2022 serão retomadas apenas na sexta-feira (9), e o primeiro duelo será o do Brasil. A Seleção enfrentará a Croácia às 12h, no estádio da Cidade da Educação. Caso vença os europeus, os canarinhos vão encarar, na semifinal, o ganhador do confronto entre Argentina e Holanda - que também será na sexta, às 16h.

No sábado (10), mais dois confrontos serão realizados pelas quartas de final. Marrocos e Portugal vão medir forças às 12h, enquanto França e Inglaterra entram em campo às 16h. Os vencedores de ambas as partidas se enfrentarão na semi.

Depois, haverá mais uma pausa, para o descanso das seleções. As semifinais só acontecerão nos dias 13 e 14 de dezembro. A disputa pelo terceiro lugar e a final ocorrem nos dias 17 e 18 de dezembro, respectivamente.