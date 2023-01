Cadê a régua? Gramado com linhas tortas em jogo estadual viraliza

Um jogo do Campeonato Piauiense, disputado entre 4 de Julho e Altos, surpreendeu os torcedores. Não pelo resultado em campo do duelo - que terminou em empate sem gols, no último domingo (29). Mas sim pelas linhas tortas do gramado da Arena Ytacoatiara, na cidade de Piripiri.

A prefeitura do município, que é a administradora do estádio, foi procurada pelo site ge, mas afirmou que a realização das marcações do gramado deve ser feita pelo 4 de Julho.

O clube, por sua vez, negou a responsabilidade, e atribuiu a mesma à administração da praça esportiva. Mas, de acordo com o ge, a diretoria do Colorado informou que irá contratar uma pessoa especializada para corrigir as marcações do estádio.

A previsão é que as linhas estejam demarcadas da maneira correta na próxima partida do 4 de Julho em casa. O jogo está marcado para o sábado (4), às 18h30, contra o Fluminense-PI.

A Arena Ytacoatiara é a casa do 4 de Julho e o principal palco esportivo de Piripiri, cidade a 166 km de Teresina.