Cadê elas? Árbitras vão para a Copa, mas pouco entram em campo

A Copa do Mundo do Catar representou um marco na história da arbitragem. Pela primeira vez, mulheres foram convocadas pela Fifa para fazer parte da equipe, entre árbitras e auxiliares. Isso inclui uma brasileira, Neuza Inês Back. Mas, quase ao fim da fase de grupos, elas mal apareceram.

A estreia de uma árbitra no Mundial só acontecerá na próxima quinta-feira (1), já no fim da fase de grupos. A francesa Stéphanie Frappart apitará o duelo entre Alemanha e Costa Rica. O jogo terá um trio todo feminino, com a brasileira Neuza Back e a mexicana Karen Diaz Medina como assistentes.

Antes disso, nenhuma mulher havia atuado como juíza, segundo um levantamento feito por Demétrio Vecchioli, colunista do Uol. A própria Stéphanie só tinha aparecido como quarta árbitra e Neuza, como auxiliar no VAR. Além da dupla e de Karen Diaz Medina, também foram convocadas Kathryn Nesbitt, dos Estados Unidos, Yoshimi Yamashita, do Japão, e Salima Mukansanga, de Ruanda.

Quando os 129 juízes, auxiliares e árbitros de vídeo chegaram ao Catar, participaram de um evento comandado pela Fifa. O presidente da entidade, Gianni Infantino, chegou a comemorar a presença das profissionais femininas. "Há, pela primeira vez, seis mulheres também presentes. Mas sejam homens ou mulheres, são os árbitros. Para nós, para mim, todos fazemos parte da mesma equipe", disse Infantino, na ocasião.

Vale lembrar que o Catar é um país onde vigora um sistema de tutelagem que exige a permissão de um homem para uma mulher estudar, viajar ou trabalhar.