Cadeirante 'pega ponga' em buzu, perde o controle e cai em avenida; vídeo

Foto: Reprodução

Um cadeirante resolveu viver altas emoções em uma avenida de Campo Grande (MS). Em bom baianês, resolveu 'pegar ponga' no fundo de um ônibus, mas perdeu o controle e acabou caindo.

As imagens foram gravadas no último domingo (14). A identidade do cadeirante radical não foi divulgado. Nas imagens é possível ver o cadeirante segurando a traseira do veículo e, na sequência, capotando na via pública. As informações são do G1.

“Eu estava de carona com um amigo quando vi a cena e já comecei a gravar porque tinha certeza que aquilo não terminaria bem”, disse o jovem Jeferson Gamarra ao G1. “Uns 200 metros depois ele já caiu”, completou.

O cadeirante foi socorrido pelos dois que filmaram a cena e sofreu ferimentos leves. Uma viatura do Serviço Médico de Urgência (Samu) passava pelo local e ajudou. A assessoria do Samu, porém, disse que não havia chamado para o caso e não localizou a ocorrência.

Nesta segunda-feira (15), o jovem acidentado foi visto na mesma região de Campo Grande com um dos pés enfaixado. Ele admitiu que realizou o ato, mas não quer falar sobre o caso.

Veja vídeo divulgado pelo portal G1: