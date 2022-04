Cadeirante se arrasta pelo chão e mata homem a facadas em MG

Um homem de 45 anos foi morto a facadas, nesta terça-feira (26), em uma praça no distrito de Bom Jesus do Galho, Quartel do Sacramento, em Minas Gerais. O autor do crime foi uma pessoa com deficiência, usuário de cadeiras de rodas, de 47 anos.

Horas antes do assassinato, os homens haviam discutido, de acordo com testemunhas. A vítima, Ascione Rafael dos Santos, teria sido acalmada pela namorada e passado a beber. Saindo do bar, caiu no chão da praça e não conseguiu se levantar.

Nessa hora, o suspeito desceu da cadeira de rodas e se arrastou até Ascione, o atingindo com uma faca, que escondia debaixo da almofada da cadeira. Após o crime, ele deixou o lugar.

À Polícia Militar, confessou o homicídio e foi preso e encaminhado para a Delegacia Civil de Caratinga.