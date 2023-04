Cadela encontrada em alto mar é adotada por empresário que a resgatou: 'foi me conquistando'

Uma cadelinha foi avistada em alto mar e resgatada em seguida por um grupo que passeava de lancha na última quarta-feira (12). O episódio aconteceu na Baía de Todos os Santos, entre o distrito de Bom Jesus dos Pobres e a praia de Barra do Paraguaçu.

Segundo o empresário do ramo de lanchas Ricardo Ribeiro, que integrava o grupo, a cadelinha foi vista a cerca de 10 km da costa e foi retirada da água exausta e debilitada. Pessoas que trabalham nas redondezas relataram que a prática de abandono na água tem sido frequente na região.

"A gente foi se aproximando e vendo que ela estava, inclusive, submergindo, coisa que os cachorros não fazem durante o nado. Aí, fizemos a volta e eu consegui pegá-la", relatou Ricardo, à equipe do Alô Alô Bahia.

“Eu não tenho estrutura para isso, me deu crise de ansiedade. Quando foi que o ser humano começou a dar tão errado?”, questionou um dos comentários do vídeo do resgate publicado nas redes sociais. “Até onde vai a crueldade do ser humano?”, diz outro comentário.

Batizada de Zaia, a cadelinha recebeu cuidados e foi acolhida pelo Doce Lar, um abrigo de animais, ficando disponível para adoção. O empresário Ricardo Ribeiro e seus filhos, no entanto, ficaram tão apegados à cadelinha que resolveram recebê-la como membro da família.

"É um animal dócil, carinhoso, inteligente. Ela foi me conquistando e nossa família tomou a decisão de ficar com ela", disse.

Leia mais no Alô Alô Bahia