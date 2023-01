Cães reforçam buscas por criança que desapareceu após acidente na Chapada Diamantina

As buscas por Alecsandra Sophia Gonçalves Torres, de 4 anos, que desapareceu após a colisão entre um caminhão e uma carreta na BR-242, no trecho da Serra da Mangabeira e a Oliveira dos Brejinhos, na Chapada Diamantida, foram reforçadas com o uso de cães farejadores. Os animais integram o Núcleo de Operações com Cães (NOC) do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA).

O acidente aconteceu na última segunda-feira (23), envolvendo uma carreta que transportava bobinas e um caminhão carregado de bois. Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas, além da criança que está desaparecida.

A colisão ocorreu após a carreta com bobinas invadir a pista contrária. Com a manobra, o veículo bateu de frente com um caminhão de frete e os dois pegaram fogo. A criança, que estava no veículo infrator, estava acompanhada de um casal de tios. Os três retornavam de Salvador para a cidade de Barreiras, no oeste do estado, onde moram.

O condutor da carreta teve ferimentos leves. Já a mulher, tia da criança, sofreu machucados mais severos e precisou ser socorrida para uma unidade de saúde. O motorista do caminhão que transportava os animais não resistiu e morreu ainda no local do acidente, antes da chegada dos socorristas.

Os cães que trabalham nas buscas - Cristal e Holly - foram deslocados de Salvador para o local do acidente nesta terça-feira (24), de acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros da Bahia. A equipe que vasculha a região para desvendar o misterioso desaparecimento conta com 16 agentes. De acordo com a corporação, os destroços do veículo já estão sendo removidos do local.