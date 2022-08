Caetano 80: Sandra Simões faz show em homenagem ao aniversariante

Na semana do aniversário de Caetano Veloso, a cantora e compositora Sandra Simões fará uma nova apresentação do seu show Cantando Veloso, no sábdo (13), às 19h, no Teatro Molière da Aliança Francesa (Ladeira da Barra). Nesta nova versão, ela estará acompanhada do músico Estevam Dantas ao piano, teclados e acordeon.

Inspirada nesse mago da música brasileira, a artista estreou o show Cantando Veloso em 2006 com um repertório recheado de Caetano de A a Z.

E não parou mais: Cantando Veloso passou a fazer parte do cardápio de shows e projetos da cantora, sempre com um repertório variado e diversas formações de banda. Este ano, Caetano faz 80 anos e o projeto faz 16 anos de estrada, momento apropriado pra levar este show aos palcos mais uma vez, homenageando esse grande ícone da nossa música.

Caetano nos toca sutilmente com a arte de parâmetros próprios, renovando a linguagem artística, musicando poesias concretas, poetizando sons de timbres desconexos e criando uma estética musical. O que mais impressiona neste "baiano-estrangeiro" de Santo Amaro da Purificação (como bem disse Augusto de Campos) é a sua capacidade de mostrar as possibilidades da música provocando verdadeiros curtos-circuitos sociais. Caetano é a "mais completa tradução" da transformação, de tempo e espaço.

Esta apresentação faz parte do projeto Agosto de Colegas, idealizado pela Luminosa Produções Artísticas, atual gestora do Teatro Molière, onde um outro espaço artístico-cultural da cidade é convidado para sugerir a pauta do Teatro no mês de agosto.