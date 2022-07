Caetano anuncia live com Bethânia no Globoplay para comemorar 80 anos

No dia 7 de agosto, Caetano Veloso completa 80 anos. O artista vai comemorar a data com uma live com os filhos e a irmã Maria Bethânia, segundo confirmou nas redes sociais nesta quarta-feira (20).

O especial "Caetano 80 anos" será transmitido pelo Globoplay e Multishow.

"Eu queria, no meu aniversário, dia 7 de agosto, que a minha festa fosse essa: cantar com meus filhos e minha irmã Maria Bethania", diz a publicação no perfil.

Em 2020, o cantor fez sua primeira live durante a pandemia também no Globoplay. O encontro aconteceu ao lado dos filhos Tom, Moreno e Zeca Veloso, juntos na turnê do disco "Ofertório", direto da casa da família no Rio de Janeiro.