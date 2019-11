Caetano e o navio Logos

Um pouco antes de desembarcar em Salvador, os tripulantes do Logo Hope, o maior navio-biblioteca do mundo, se uniram em orações para pedir “proteção, força e sabedoria” durante sua estadia na capital baiana. Motivo: a cidade era mundialmente conhecida pela crença de seus habitantes em “espíritos e demônios”.

Corta para o show “Ofertório”, que Caetano Veloso e filhos, quase simultaneamente, estavam apresentando para um Teatro Castro Alves completamente lotado. Num determinado momento do espetáculo, Caetano fala de religiosidade: diz que seus filhos mais novos, Zeca e Tom, são cristãos, enquanto Moreno é um admirador dos cultos afro-brasileiros. Moreno intervém, arrancando risos da plateia: “É mesmo, sou macumbeiro”. Para quem não sabe, Caetano é ateu confesso, apesar de ter um pé no mistério divinal, como já cantou em “Milagres do Povo”: Quem é ateu e viu milagres como eu/ Sabe que os deuses sem Deus/Não cessam de brotar, nem cansam de esperar.

Que coisa linda é saber que, sob um mesmo teto, numa mesma família, coexistem sem traumas concepções tão diferentes do que chamamos religiosidade. Um pai (Caetano) que respeita as opções religiosas diversas dos seus filhos, mesmo indo de encontro à sua própria convicção do que venha a ser Deus, ou melhor, a total ausência dessa convicção.

Numa cidade tão magica como Salvador, de múltiplas religiosidades e fortemente marcada pela herança africana que nos dá singularidade e sentido cultural, o mínimo que se pode esperar é que a tolerância seja praticada em todos os ambientes. Em casa, na rua, na fazenda! O respeito pela religiosidade alheia (e aqui entram outras questões pessoais como a sexualidade, por exemplo) é a prática religiosa mais verdadeira, autêntica e indispensável. No caso das religiões africanas tão abertamente atacadas pelo Logos e sua tripulação, num flagrante ato de intolerância religiosa, o que queremos é muito mais do que respeito. Queremos reconhecimento a um passado de lutas pelo direito de crença. Afinal, como diz Caetano na mesma e simbólica canção, “foi o negro que viu a crueldade bem de frente/E ainda produziu milagres de fé no extremo ocidente”.





Antônio Moreno é jornalista, diretor da Companhia de Comunicação e editor/autor do Guia do Ócio

