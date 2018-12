Caetano e Rumpilezz lotam praça Castro Alves na inauguração do Hotel Fasano

Era para ser apenas quatro ou cinco músicas, mas Caetano Veloso foi além. Ao se apresentar pela primeira vez ao lado da Orkestra Rumpilezz, na Praça Castro Alves, o artista aproveitou a energia do público, que cantava em coro todas as músicas, e fez uma apresentação com 11 canções que fazem parte de sua história.

Caetano e a orquestra, comandada pelo maestro Letieres Leite, se apresentaram neste sábado (8) durante as celebrações de inauguração do hotel Fasano. O show contou que a participação dos convidados para a inauguração e do público que se concentrou na praça para acompanhar, gratuitamente, a apresentação. Personalidades, políticos e integrandes das administrações pública municipal e estadual marcaram presença.

A Rumpilezz iniciou os trabalhos, com canções do premiado "Saga da Travessia", álbum vencedor do Prêmio da Música Brasileira no ano passado. Caetano entrou no palco na quarta canção e começou com Oração ao Tempo e Coração Vagabundo, que ganhou nova roupagem com os instrumentos da Rumpilezz.

Público acompanhou show na frente do Hotel, na Praça Castro Alves

(Foto: Almiro Lopes/CORREIO)

Depois, já com seu violão, cantou Luz do Sol, Você é Linda e Cajuína, com direito a coro da plateia, tanto dos convidados do hotel quanto do público que se aglomerou na praça e acabou ocupando também parte da rua. Com a orquestra, Caetano ainda cantou Milagres do Povo e Depois que o Ilê Passar.

Durante a apresentação, intaragiu com o público, agradeceu a parceria e homenageou o mestre de capoeira Moa do Katendê, morto após uma discussão política em um bar. "Moa do Katendê vive!", disse Caetano, que logo foi aplaudido pelo público. Ainda deu tempo para cantar parabéns para Letieres Leite, aniversariante do dia.

Após o show, Letieres disse que aquele foi um momento triplamente especial. "Primeiro, por ser meu aniversário. Segundo, pela Orkestra se apresentar pela primeira vez com Caetano. E terceiro por estarmos participando da inauguração deste prédio histórico. Esses prédios representam a memória do nosso povo, devem ser recupados como foi esse", afirmou.

Rubén Escartin, sócio-diretor da Prima, proprietária do imóvel, afirmou que o hotel era um presente para Salvador e para a Bahia. “Que seja parte da cidade”.

O maestro Carlos Prazeres, da Orquestra Sinfônica da Bahia, disse estar encantado com o hotel e com a apresentação da dupla. “Caetano e Letieres são dois ícones da música da Bahia. Bom ver essa participação do público, esse carinho com os filhos da terra”. “É um prédio maravilho, e o hotel preservou a arquitetura original, a fachada. Tudo foi muito bem feito”, complementou.

O estudante Lucas Marques, 23 anos, chegou cedo à praça para acompanhar o show. Seria a primeira vez que via Caetano ao vivo. “Como não poderia ser diferente, foi incrível. E disseram que seria um show curto, mas cantaram muito”.