Caetano ganhará antologia com textos seus sobre cinema

A Cia. das Letras prepara uma antologia com mais de 50 artigos e ensaios de Caetano Veloso sobre cinema. A obra, ainda sem título, faz parte das celebrações em torno dos 80 anos do artista, celebrados no próximo dia 7 de agosto.



Desde jovem, já aos 19 anos, o santo-amarense não escondia o desejo de dirigir filmes e chegou a escrever críticas e resenhas para diversos veículos ao longo dos anos, como para o jornalzinho “Archote”, de sua cidade natal de Santo Amaro, e o “Diário de Notícias” da Bahia.



A antologia está sendo organizada por baianos, no caso, o jornalista Claudio Leal, que atualmente colabora com veículos como Folha de S.Paulo, Piauí, Época, e Carta Capital, e Rodrigo Sombra, fotógrafo e professor de cinema da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).



No recheio da obra, estará um texto do próprio Caetano, com reflexões sobre sua experiência como diretor de “O Cinema Falado”, documentário de 1986, em que, na sala de sua casa no Rio de Janeiro, entrevistou diversas personalidades, como Regina Casé, Gilberto Gil, Elza Soares, Lulu Santos e Dorival Caymmi. Considerado um "filme de ensaios", a produção mistura o experimental e documental, com várias narrativas independentes divididas por temas.



* Com informações de Ancelmo Gois/O Globo.

