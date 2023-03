Caetano, Gil e Ivete fizeram último show juntos em 2011; reveja na íntegra

O Festival da Cidade, que vai marcar os 474 anos de Salvador, terá uma programação especial principalmente no que diz respeito aos shows. Mas o ponto alto será no dia 2 de abril, a partir das 19h40, no Farol da Barra num grande encontro que reunirá os cantores e compositores Caetano Veloso, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Luedji Luna. Sem sombra de dúvidas um golaço da organização. Afinal não é todo dia que pode se ver e ouvir um time desses cantando para o grande público num dos mais famosos cartões-postais da capital baiana.

Como será esse encontro ainda não sabemos. Mas quem quiser ter uma pista é só lembrar que há doze anos, precisamente em 21 de novembro de 2011, Caetano, Gil e Ivete gravaram um especial para a TV Globo com a participação de convidados especiais cantando músicas de cantores e compositores baianos, além de Chico Buarque. O programa foi exibido pela TV, ganhou DVD e continua na plataforma da Globoplay.

Para quem não viu foi um especial histórico captando o clima bem descontraído dos três baianos como se estivessem em casa cantando para amigos. O álbum foi lançado em versão standard e deluxe, em 24 de abril de 2012 pela Globo Marcas, com um total de 15 faixas na edição normal e 19 na versão deluxe. Além de alcançar o topo dos discos mais vendidos no iTunes após poucas horas de seu lançamento, também conquistou o prêmio Grammy Latino de Melhor Álbum de Música Popular Brasileira em 2012 e foi indicado como Álbum do Ano.

No show, Ivete Sangalo e Gil interpretaram Toda Menina Baiana e A Novidade (feita em parceria com Herbert Viana dos Paralamas), seguidos por Caetano, que cantou Você é Linda. Gil interpretou A Linha e o Linho – ele revelou que compôs a música em Paris, enquanto observava sua mulher, Flora, dormir – e Dom de Iludir. Um destaque foi Ivete Sangalo tocando percussão enquanto Caetano Veloso interpretava A Luz de Tieta. Nessa toada entre uma canção e outra, os três conversavam sobre as diferentes fases de suas vidas e revelavam curiosidades sobre suas canções.

Na seleção do repertório, um dos destaques foi a canção Atrás da Porta (Chico Buarque/Francis Hime) imortalizada por Elis Regina. Sob os olhares atentos de Caetano e Gil, Ivete deu seu recado e deixou os dois artistas visivelmente emocionados. Ivete também fez dueto com Caetano nas canções O Meu Amor e Se Eu Não te Amasse Tanto Assim, outra pérola de Herbert. Teve ainda Tigresa, Drão, Super-Homem a Canção, entre outras.

Quando o especial foi apresentado na TV Globo, Rafael Dragaud, diretor e roteirista do especial da Globo junto com Roberto Talma (já falecido) comentou: “Tentamos reunir o melhor da música brasileira na televisão. E tem uma coisa da Ivete que acaba predominando. Além de inteligente, ela é muito bem-humorada e levou esse clima para o especial”, concluiu Rafael, sem esconder o entusiasmo pela performance da baiana.

A ideia de reunir os artistas foi de Roberto Talma, que, ao fazer o convite, foi prontamente aceito. Gil e Ivete já tinham cantado juntos em shows e inclusive ele participou da gravação do DVD comemorativo aos dez anos de carreira de Ivete, na Fonte Nova, cantando Céu da Boca (a popular Chupa Toda). Mesma música que eles dois cantaram durante a passagem do U2 por Salvador quando Gil e Bono Vox estavam no Camarote Expresso 2222 durante a passagem de Ivete Sangalo no Bloco Coruja.