Caetano homenageia Gal: 'Emissão da voz já era música'

Caetano Veloso e Gal foram grandes amigos. Os artistas se conheceram em 1963, quando ela tinha 18 anos, apresentados por Dedé Gadelha, vizinha de Gal e futura esposa de Caetano.

Mesmo sem laços sanguíneos, a cantora já declarou em um show, em 2006, que Caetano era como um irmão para ela. O filho mais novo dele, Moreno Veloso, é seu afilhado - assim como também é Preta, filha de Gilberto Gil.

Apesar da relação fraterna, Gal já contou em entrevista ao UOL que o cantor tinha um "tesãozinho reprimido por ela; que rendeu, claro, uma música linda", disse em 2018.

"Da Maior Importância", escrita em 1975, diz: "De repente, ser uma coisa tão grande, da maior importância, deve haver uma transa qualquer pra você e pra mim". O desejo ficou só na canção, porque Gal era a melhor amiga de Dedé.

Nesta quarta, Caetano se manifestou sobre a morte da baiana:

"Gal era uma menina que morava na Rua Rio de São Pedro, na Graça. O mais tocante era a emissão da voz. João Gilberto, Antonio Carlos Jobim e eu percebemos isso. Há muitos outros aspectos em que a canção brasileira se encontrou engrandecida por vozes femininas. Mas a emissão da voz em Gal era já música, independentemente do domínio consciente das notas. E isso fazia com que o espírito dela expressasse sutilezas, pensamentos, sentimentos, asperezas, doçuras, de modo espontâneo".

Caetano diz ainda que no disco “Recanto”, da cantora, tem tudo o que sabe sobre "Maria da Graça, Gracinha, Gal".

"Compus novas canções (que somei a uma que eu tinha feito para Jane Duboc, exemplo de cantora com absoluto domínio da música) para que o significado da presença de Gal entre nós se explicitasse. Vou ouvir 'Recanto' - e sugiro a quem me leia que faça o mesmo - para repensar a Gal Fa-Tal, a Gal Domingo, a Gal Meu Nome É Gal. @morenoveloso me disse que reouviu esse disco esses dias e voltou a entender tudo".