Caetano rebate críticas por uso de prato e faca: 'É uma ignorância inacreditável'

O cantor baiano Caetano Veloso, que completou 78 anos no último sábado (8), ficou satisfeito com a repercussão de sua live comemorativa no Globoplay. A surpresa negativa só veio quando o cantor leu uma crítica que achou cômica o uso de prato e faca para fazer samba (e tocado por Moreno Veloso, seu filho). Nas redes sociais, o baiano relembrou que a técnica é presente há anos no samba de roda raiz.

"Edith do Prato, João da Baiana... Minha mãe tocava prato e faca. No filme, sobre Bethânia, minha mãe tocava no prato, um samba gravado no início dos anos 70. Prato e faca no samba de roda da Bahia é insturmento obrigatório, tradicional. Aqui no Rio de Janeiro ainda tem gente que toca. Se falar com qualquer pessoa do mundo do samba, ela sabe de prato e faca. Pensar que foi-se usado prato e faca porque não tinha instrumento na hora, é de rir. É uma ignorância inacreditável", disse Caetano.

A empresária e esposa do cantor, Paula Lavigne, que gravava o vídeo, também comentou o caso. "Em uma grande produção do Globoplay, achar que ia faltar instrumento? Turma, vamos nos ligar", disse a empresária.

Além de piadas nas redes sociais, a "Rolling Stone Brasil", uma revista especializada em música, tinha reproduzido em um de seus textos a crítica sobre o uso de prato e faca. Após revisão, a publicação se desculpou pelo erro.

"A 'Rolling Stone Brasil' reconhece, lamenta profundamente o erro e pede desculpa a todos que se sentiram ofendidos com as palavras encontradas aqui, em especial (e em memória) à Dona Edith do Prato e àqueles que fizeram da cultura do prato-e-faca uma expressão musical fundamental da cultura do país".