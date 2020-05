Caetano tem decisão favorável em ação que cobra R$ 2,8 milhão de Olavo de Carvalho

O cantor Caetano Veloso teve uma decisão favorável em um processo na Justiça contra o escritor Olavo de Carvalho. O baiano cobra R$ 2,8 milhões do escritor por descumprimento de uma decisão judicial que ordenava remoção de posts que ligavam Caetano à pedofilia.

Segundo o Uol, a juíza Renata Oliveira e Castro, da 50ª Vara Cível do Rio de Janeiro, considerou improcedente a impugnação do cumprimento de uma sentença de 2017 do caso. Ainda cabe recurso.

"É uma decisão sobre o valor da multa. Estamos na fase de cumprimento de sentença. Ele impugnou o cumprimento, e a decisão foi pela manutenção da multa. Dessa decisão, ele pode recorrer", explicou a advogada de Caetano, Simone Kamenetz.

Caso se esgotem os recursos mantendo o mesmo entendimento, Olavo terá um prazo para pagar a Caetano.

As mensagens em redes sociais que deram início à disputa têm relação com o namoro de Caetano com a mulher, Paula Lavigne, que começou quando ela tinha 13 anos e o músico 40.

Os dois se conheceram nos bastidores de uma peça no final dos anos 1980. Eles ficaram casados por 19 anos, se separando em 2004, para depois reatarem em 2016. O casal tem dois filhos, Zeca e Tom.