Caetano Veloso anuncia turnê Meu Coco na Concha Acústica do TCA

A produção de Caetano Veloso anunciou no Instagram, nesta quarta (28), show do artista na Concha Acústica do TCA no dia 5 de novembro, A apresentação integra a turnê do álbum Meu Coco. Os ingressos começam a ser vendidos a partir das 14h desta quinta (29) no Sympla ou na bilheteria do teatro.

Na publicação, há instruções como o limite de quatro ingressos por CPF, tanto no meio virtual quanto no teatro. A venda de meia-entrada só será permitida com comprovação.

A turnê de Meu Coco.passa também por Brasília, Recife, João Pessoa, Belo Horizonte, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre.