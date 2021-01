Caetano Veloso e Daniela Mercury Sem Comentários: um show que deu o que falar

O ano era 1993. De repente começaram a ser coladas as placas de outdoors anunciando um show com a seguinte frase: “Sem Comentários”. Era o encontro entre Caetano Veloso e Daniela Mercury marcado para o dia 23 de janeiro no Clube Espanhol, em Salvador. Uma realização do Bloco Internacionais, o mais antigo do Carnaval baiano (o primeiro a desfilar no Circuito Osmar Macedo no Campo Grande) que tinha contratado para ser sua principal atração a cantora Daniela Mercury. Ela era o nome mais importante do momento na cena axé que estava se consolidando em todo o Brasil.

Imaginem o arerê que tomou conta da cidade. Numa época em que não existia celular, internet, redes sociais, o buxixo era no velho e eficiente boca a boca. Nos bares da moda, nos encontros entre amigos o assunto era esse show. E não era para menos. Afinal Caetano Veloso, um dos maiores artistas da Música Popular Brasileira, foi um dos primeiros (ao lado de Gilberto Gil) a abraçar essa nova música que emergia do povo da Bahia. E Daniela era “a cara” do movimento.

Um ano antes, em 1992, Daniela Mercury foi convidada para participar de um projeto ao meio-dia, no Museu de Arte de São Paulo o Masp. A expectativa era de até duas mil pessoas no máximo. De repente mais de 20 mil pessoas cantavam e dançavam com aquela baiana elétrica que bradava em alto e bom “A cor da cidade sou eu”. Ela tinha lançado o álbum o Canto da Cidade que a catapultou ao primeiro time de cantoras jovens na música brasileira levando para o Brasil a beleza do samba reggae como o Mais Belo dos Belos, o bloco afro Ilê Aiyê.

E, na sequência gravou um especial de fim de ano da TV Globo. Como se vê essa leonina, formada em dança estava com tudo e não estava prosa. E foi com todos esses ingredientes que o show foi anunciado. Era uma espécie de aperitivo para a artista, que tinha sido contratada para comandar o Bloco Internacionais nos anos seguintes.

Cartaz anunciando o show na época ( Acervo do blogspot caetanoendetalle)

Então chegou o grande dia. As imediações do Clube Espanhol desde cedo pareciam uma festa de largo. Não parava de chegar gente. Cada um com seu modelito. Toda a fauna e a flora da cidade estavam lá. E os artistas não decepcionaram. Além dos fãs a plateia estava recheada de celebridades (de verdade). Os cantores Herbert Vianna, do estourado Paralamas do Sucesso; Milton Nascimento, a cantora Marina Lima além de empresários ligados ao Carnaval, jornalistas e radialistas.

Caetano Veloso fez um show arrebatador cantando seus grandes sucessos como Milagres do Povo, Um Índio, Luz do Sol, durante mais de uma hora para o delírio da platéia. Depois foi a vez de Daniela não deixar a peteca cai e incendiar o clube. Juntos eles cantaram O mais Belos dos Belos e a icônica Debaixo dos caracóis de seus cabelos feita por Roberto e Erasmo para Caetano Veloso quando ele estava (mais uma vez com Gil) exilado em Londres.

No dia seguinte o show foi destaque na imprensa em todo o Brasil. E, a partir dai, Daniela Mercury se consagrou definitivamente como a Rainha da Axé Music. Titulo conquistado junto aos fãs que ela mantém, hoje, puxando o Bloco Crocodilo, fazendo a Pipoca da Rainha, o Camarote da Rainha e durante muitos anos esteve à frente em sociedade com a promoter Licia Fabio. Passados 27 anos procurei saber de Daniela como foi aquele momento especial. E ela respondeu:

“Inventei o projeto Sem comentários e fiz no Clube Espanhol. O projeto era eu convidando um grande artista. E na primeira edição convidei Caetano. Foi um enorme sucesso. Essa foi a primeira vez que cantei ao vivo com Caetano e foi espetacular. É difícil descrever a emoção que senti de cantarmos juntos várias músicas dele que eu amo e que já cantava nos barzinhos. E também amei Caetano ter cantado músicas do meu repertório. Lembro que cantamos Você não entende nada e várias outras. Cantar com Caetano foi e é uma das maiores alegrias da minha vida”.