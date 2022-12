Caetano Veloso é diagnosticado com Covid-19 e adia shows de turnê

Caetano Veloso testou positivo para Covid-19 e adiou as duas apresentações que faria, nesta sexta-feira (2) e sábado (3), na Jeunesse Arena, localizada no Parque Olímpico, zona oeste da capital carioca. A informação foi confirmada pela equipe do cantor e compositor baiano de 80 anos através de um comunicado publicado em suas redes sociais.

"Informamos que os shows da turnê 'Meu Coco', que aconteceriam neste fim de semana no Rio de Janeiro, foram adiados por questões médicas. Diante da nova crescente quanto ao COVID-19, por meio desta nota anunciamos que o artista Caetano Veloso testou positivo para o vírus, fato que implica no adiamento dos shows", traz o texto.

O comunicado trouxe ainda as novas datas das apresentações: 4 e 5 de fevereiro de 2023. “Os ingressos adquiridos para os shows de hoje e amanhã valerão para as novas datas. Em caso de devolução, entre em contato com a casa de show”, continua o texto.

“É importante frisar que o adiamento causa frustração não apenas aos fãs, mas também em toda a equipe e ao próprio artista. Ressaltamos que neste momento o nosso posicionamento prioriza a saúde de Caetano Veloso. Os shows marcados para Porto Alegre, nos dias 16 e 17 deste mês, permanecem confirmados. Agradecemos a compreensão de todos”, completa o informe.

