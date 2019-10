Caetano Veloso e filhos iniciam reta final da turnê em família

Ao lado dos filhos Tom, Zeca e Moreno, Caetano Veloso volta a Salvador com o show Ofertório. Depois de passar por outros países da América do Sul, a turnê afetiva em família entra na reta final com os ingressos esgotados para as quatro apresentações que acontecem no Teatro Castro Alves (TCA), de quarta (23) a sábado (26).

Elogiado pelo público e pela crítica, o show chama a atenção por mostrar, no palco, a cumplicidade e musicalidade da família Veloso. "Gosto muito de me apresentar em shows. Já toquei com bandas variadas. Sempre com prazer. Neste show de agora, o prazer vira felicidade: é um sonho ver e ouvir meus filhos cantando e tocando perto de mim. E em cada apresentação eu me sinto reafirmado em meus princípios, no modo de ser e agir que aprendi com meu pai e com minha mãe", disse Caetano, em postagem no Instagram.

Para quem assiste ao show, a sensação é mesmo de estar na sala de estar da família. Caetano, no entanto, diz que não é por aí, afinal esse momento de reunião dos quatro é mais raro do que se possa imaginar. De qualquer forma, o artista defende que gosta de cantar com os filhos pelo que a reunião "representa de celebração e alegria, sem dar importância ao sentido social da herança".

Show que começou "com um clima de projeto pequeno e que podia não durar muito", lembra Zeca, Ofetório já ganhou versões para álbum e DVD. O repertório tem como cartão de visitas a música Todo Homem, composta por Zeca, e inclui, além dela, clássicos como O Leãozinho e Reconvexo. "É um show familiar, nascido da minha vontade de ser feliz. Ter filhos foi a coisa mais importante da minha vida adulta", resume Caetano.

Ofertório – Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Quando: 23, 24, 25 e 26 de outubro, 21h. (É terminantemente proibida entrada após início do espetáculo).

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Ingresso: R$ 210 | R$ 105 (filas A a P), R$ 170 | R$ 85 (Q a Z5), R$ 90 | R$ 45 (Z6 a Z11)

Vendas: bilheteria do TCA, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelos canais da Ingresso Rápido.