Caetano Veloso e filhos voltam a Salvador com show Ofertório

Depois de passar por Salvador em janeiro e novembro do ano passado, o show Ofertório, de Caetano Veloso acompanhado dos filhos Moreno, Zeca e Tom, está de volta à capital baiana. A apresentação acontece em dois dias, 25 e 26 de outubro, na Sala Principal do Teatro Castro Alves. Ainda não há informações sobre vendas de ingressos. A agenda da turnê, divulgada esta semana, inclui ainda passagens por Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Até setembro, o show será apresentado em diversas cidades da América Latina.

Elogiado pelo público e pela crítica, o show chamou atenção pela cumplicidade e musicalidade que a família Veloso consegue colocar no palco. "Quero cantar com eles pelo que isso representa de celebração e alegria, sem dar importância ao sentido social da herança", diz Caetano sobre a reunião familiar. Para quem assiste ao show, a sensação é mesmo de estar na sala de estar da família. Caetano, no entanto, diz que não é por aí, afinal esse momento de reunião dos quatro é mais raro do que se possa imaginar.

Para Zeca, tudo "começou de maneira despretensiosa, com um clima de projeto pequeno e que podia não durar muito". "Depois da estreia foi que o show cresceu, também para nós", conta. Considerado um dos grandes shows do ano passado, o espetáculo é um intenso elogio ao tempo, à música, à família e ao amor.

A estreita relação entre os quatro se mostra também em um repertório fluido, tocado de forma "acústica e singela". Canções como Alegria, Alegria, Leãozinho, Oração ao Tempo, Reconvexo e Força Estranha são cantadas ora pelos quatro, ora em duetos, ora por um ou outro. Para Caetano, as faixas escolhidas eram "impossíveis de serem descartadas". Exemplo também de Ofertório, música composta por ele em homenagem à mãe, Dona Canô, e que acabou batizando o disco e o DVD da turnê.