Caetano Veloso faz show com repertório do disco Transa no Festival Doce Maravilha

Caetano Veloso vai cantar o repertório de Transa (Foto: Divulgação)





Com curadoria do jornalista e produtor Nelson Motta, o Festival Doce Maravilha será realizado no Rio de Janeiro, nos dias 12 e 13 de agosto, com uma série de shows especiais. Destaque para Caetano Veloso cantando o repertório de seu clássico disco Transa, lançado em 1972, portanto há mais de cinquenta anos e considerado um dos melhores de sua discografia. O evento também terá Gilberto Gil dividindo o palco com BaianaSystem; Margareth Menezes e Luedj Luna; João Gomes e Vanessa da Matta; Adriana Calcanhoto & Rodrigo Amarante; Orquestra Imperial toca Rita Lee; Marcelo D2 com A Procura da Batida Perfeita; Michael Sullivan canta Tim Maia e Xuxa, entre outros.





Russo Passapusso (Foto: Divulgação)

Estudantes da Unifacs preparam livro-reportagem sobre a BaianaSystem

Vem aí uma novidade sobre a BaianaSystem, banda sensação dos últimos anos na cena musical no Brasil, liderada por Russo Passapusso e Robertinho Barreto. Um grupo de estudantes de jornalismo na Unifacs está preparando um livro-reportagem biográfico sobre a história da BaianaSystem, do início até os dias atuais, fazendo uma relação com a cultura baiana, a importância da banda e o Carnaval. A informação foi passada à coluna por Guilherme Santos dos Anjos um dos integrantes do grupo, que já entrou em campo pesquisando e colhendo material através de entrevistas com pessoas ligadas à cena cultural, que conhecem o trabalho do grupo.





Margareth Menezes e Brown Cantam o hino da Lavage de La Madeleine (Foto: Divulgação)

Brown, Margareth e vários artistas gravaram o Hino da Lavage de La Madeleine

No dia 26 de maio chega em todas as plataformas digitais a canção Madalena Abençoar, parceria do cantor e compositor baiano Roberto Chaves (criador da Lavage de La Madeleine) com o pernambucano Charles Theone, que também é compositor, além de produtor musical. A canção, conhecida do público que participa da Lavage de La Madeleine, mas não havia ainda sido gravada, agora virou Hino. Cantores que já se apresentaram na festa participaram da gravação, entre eles, Margareth Menezes, Carlinhos Brown, Tonho Matéria, Jau , Marcia Freire, Marcelo Ferreira, Valerie Lu e, para completar o time, Robertinho Chaves e Charles Theone. Em tempo: este ano o evento será realizado no dia 10 de setembro, nas ruas da capital francesa, com Carlinhos Brown puxando um trio elétrico especial

Dão na Varanda do Sesi

O cantor e compositor Dão Black retorna à Varanda do Sesi Rio Vermelho, no sábado (20), para a apresentação do seu mais novo show, Sambadelic2020tals. No show, ele canta músicas dos discos Para Embelezar a Noite e Nobre Balanço, além de releituras do cancioneiro popular. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo WhatsApp (71)993862214 (Anderson de Sousa Costa).





TUM-TUM-TUM*

1 O cantor e compositor Frejat chega a Salvador com sua nova turnê, Frejat Ao Vivo, no dia 18 de agosto, na Pupileira. No repertório, o artista reunirá sucessos de todas as épocas da carreira. Frejat sobe ao palco acompanhado de Marcelinho Costa (bateria), Humberto Barros (teclado), Bruno Migliari (baixo) e Maurício Almeida (guitarra). O show de Frejat dará continuidade a uma temporada, iniciada com Maurício Manieri, de outras apresentações que serão realizadas na Pupileira em 2023, pela Iris Produções.

2 Saulo e Xanddy Harmonia - que se dividem entre o Brasil e os EUA, onde residem - são as mais novas atrações confirmadas para a edição 2023 do Folianópolis. O evento acontece nos dias 2, 3 e 4 de novembro, na Passarela Nego Quirido, em Florianópolis, a bela capital de Santa Catarina. Organizador do evento, o Grupo All já divulgou as atrações que se juntarão aos dois. A saber: Ivete Sangalo, Bell Marques, Léo Santana e Timbalada, entre outros.

3 Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá estão juntos em uma nova turnê, batizada como As V Estações, que celebra os álbuns As Quatro Estações e V, com apresentações em todo o Brasil. André Frateschi (vocal), Lucas Vasconcellos (guitarra), Mauro Berman (diretor musical e baixista) e Pedro Augusto (teclados) voltam a dividir a estrada com Dado e Bonfá. A apresentação em Salvador será no dia 8 de outubro, na Concha Acústica do TCA.