Caetano Veloso festeja 78 anos em live histórica com filhos; veja trechos

Há meses, Paula Lavigne insiste e ele desconversa. O público, que vem acompanhando as conversas hilárias do casal pelo Instagram, sextou em grande estilo. O cantor e compositor santo-amarense esperou chegar o dia do seu aniversário de 78 anos para fazer a primeira live da vida artística.

Primeira e já histórica, ao lado dos filhos Moreno, Zeca e Tom, na elegante sala de casa, no Rio de Janeiro. Com uma estante linda de livros ao fundo, o show foi transmitido na plataforma Globoplay, com direção geral de Boninho, com acesso liberado.

“Estou fazendo no dia do meu aniversário porque o Gil fez no aniversário dele, mas não comparem. A de Gil foi aquela precisão. Só ensaiamos uma vez! Somos uma família de músicos”, comentou ele, que acaba de ser avô mais uma vez - de Benjamim, filho de Tom.

Com repertório de clássicos como Tigresa, Trilhos Urbanos, Reconvexo, O Leãozinho e Coisa Acesa (em homenagem a Moraes Moreira, morto em abril), Caetano lançou a nova Talvez, parceria com Tom.

Feliz pelo reencontro com os filhos (não via Moreno desde fevereiro), ele abriu espaço para anunciar que fará um álbum em parceria com o Balé Folclórico da Bahia quando a pandemia acabar.

"Eu adoro o Balé Folclórico da Bahia. Eu planejo fazer um disco com eles. Tá parado há muito tempo e não sabe quanto tempo vai ficar parado. Eles vivem das apresentações e estão sem poder se apresentar", comentou ele, que pediu ajuda para uma vaquinha online feita para ajuda o grupo com sede no Pelourinho.

Confira alguns trechos da apresentação.