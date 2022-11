Um dos artistas mais ativos da música brasileira, Caetano Veloso anunciou em suas redes sociais que vai lançar um single no próximo domingo (4).

O cantor e compositor baiano apresentará ao público uma nova versão do sucesso “Deus Cuida de Mim”, um dos maiores hits da música gospel, que gravou ao lado do pastor e cantor Kleber Lucas.

A novidade estará em todas as plataformas de áudio e o clipe no canal do YouTube no santo-amarense.

Leia mais notícias no Alô Alô Bahia