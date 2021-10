Caetano Veloso lamenta morte de Letieres Leite: "Estou arrasado"

O cantor e compositor Caetano Veloso também usou as redes sociais para compartilhar seu lamento pela perda do maesro Letieres Leite, 61, que morreu nesta quarta-feira (26) de causa ainda não divulgada. "Acabo de receber a notícia inaceitável: Letieres Leite faleceu,", escreveu no seu instagram.

No texto afetivo, Caetano lembra que o maestro foi formado pela prática nos trios elétricos, autodidatismo, cursos específicos na UFBA e por estudos em Viena, e que há anos "esse portento da música", há anos à frente da Orkestra Rumpilezz, "aquele deslumbramento de sopros e percussão, e do requintado Quinteto que leva seu nome,"

"Letieres teve diálogo com as mais densas expressões da música brasileira, de Moa do Catendê a Toninho Horta, passando por Hermeto Paschoal, Daniela Mercury e Lulu Santos - além de ter sido, por anos, a base do trabalho de Ivete Sangalo. Arranjou o álbum recente de Bethânia e também o show que o antecedeu. Orquestrou a faixa "Pardo" do Meu Coco. Conversar com ele era ganhar uma aula sobre claves rítmicas e gostos harmônicos. Estou arrasado com a notícia de sua morte. Ele era muito próximo."

Caetano revelou ainda que foi o maestro quem ensinou seu filho Zeca a surfar, quando ele era menino.

"'A música baiana, a música brasileira, a música perdeu hoje um dos seus maiores formadores. A vida perdeu um dos seus mais dignos representantes."

Neste ano, Letieres Leite contribuiu com arranjos para o disco Noturno, novo álbum de Maria Bethania. Antes, ele trabalhou com ela na direção musical do show Claros Breus, que inspirou o disco.

Nas redes sociais, ele parabenizou a cantora, em postagem de juho:

"Ansioso por escutar este novo disco NOTURNO onde tive o prazer e a honra de ter feito Arranjos. Viva!"

Letieres Leite e Bethânia no estúdio, durante as gravações do disco Noturno (reprodução Instagram)