Caetano Veloso lança primeiro clipe em quase uma década

Caetano Veloso lançou um novo clipe após quase uma década distante do formato, hiato tão longo que transformou sua página do Youtube numa coleção de trechos de shows e registros ao violão.

Anjos Tronchos é o primeiro single do álbum autoral de músicas inéditas Meu Coco, gravado pelo artista no primeiro semestre do ano e previsto para ser lançado em outubro.

“Anjos Tronchos é uma canção que terminou ficando extremamente densa. Vivemos hoje mergulhados num mar de algoritmos, possibilidades diversas de redes sociais e aparatos tecnológicos que avançam muito depressa”, contextualiza Caetano Veloso, a respeito do tom e do tema da música escolhida para abrir os trabalhos promocionais do primeiro disco de inéditas do artista desde Abraçaço (2012).

Com 12 músicas, todas inéditas na discografia do cantor santo-amarense, o álbum Meu Coco foi formatado com os toques de músicos como o ritmista Marcelo Costa, o percussionista Marcio Victor, o sanfoneiro Mestrinho e o multi-instrumentista Vinicius Cantuária.

O repertório autoral de Meu Coco inclui as músicas Autoacalanto (2020, cantada em live, mas inédita em disco), Pardo (2019, apresentada por Céu há dois anos no álbum Apká!) e Noite de Cristal (canção lançada em 1988 por Maria Bethânia no álbum Maria, mas nunca gravada por Caetano).

Assim como o single Anjos Tronchos, o álbum Meu Coco chega ao mercado fonográfico através de parceria da Uns Produções com a gravadora Sony Music.