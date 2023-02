Caetano Veloso no Carnaval de Recife

Caetano Veloso na terra do frevo (Foto: Clério Tomaz - Prefeitura de Rwcife

De férias em Salvador, como costuma passar sempre o Verão, Caetano Veloso abriu espaço em sua agenda para aceitar um convite especial. Dia 17 de fevereiro, ele vai para Recife, onde participará da abertura do Carnaval pernambucano, a partir das 22, no Marco Zero. Assim que a notícia foi divulgada, os fãs do cantor e compositor baiano comemoraram a novidade e prometem lotar o local, cantando os grandes hits do artista. Uma sacada muito boa dos nossos vizinhos.





Mariá Pinkusfeld: A voz da banda 2222 (Foto: Divulgação)

Camarote Expresso lança a Banda 2222, com Mariá Pinkusfeld

Em seu 25ª ano, o camarote Expresso 2222 chega com muitas novidades para o carnaval de Salvador. Além do tema já divulgado, uma homenagem ao disco Expresso 2222 -, que marcou o retorno de Gilberto Gil ao Brasil, em 1972, após três anos de exílio em Londres, o espaço vai receber o lançamento do livro homônimo escrito por Ana Oliveira. Outra novidade é a estreia da Banda 2222, comandada pela cantora Mariá Pinkusfeld, que será a mestre de cerimônia no palco do Expresso, com curadoria de Andrea Franco. Ela vai receber o bastão de Illy. A banda, formada por Alex Mesquita (guitarra e violão), Giroux Wanziler (baixo), Pedro Fonseca (teclados), Luan Costa (percussão) e Caio Oliveira (bateria), terá direção musical de Tito Oliveira.

Sarajane vai lembra de Osmar Macedo (Foto: Divulgação)

Sarajane também vai homenagear Osmar Macêdo

Fã declarada de Osmar Macêdo, que ela conheceu bem no início da carreira, a cantora Sarajane também vai homenagear o centenário do criador do Trio Elétrico. Além de seus sucessos como a Roda e Vale, Sara está selecionando algumas músicas de Osmar para sua apresentação na avenida. Bela iniciativa. O querido Osmar Macêdo tem que ser sempre reverenciado. Vale lembrar que seus filhos Armandinho, Aroldo, André e Betinho farão o Carnaval tendo como tema os 100 anos do patriarca.





Thiago Aquino com agenda cheia

O cantor Thiago Aquino, que está fazendo o maior sucesso e aposta na canção Erro que dá Certo na disputa da música do Carnaval, está com agenda cheia para a folia: quinta, Campo Grande; sexta, Bloco da PM; sábado, Barra/ Ondina; domingo, Campo Grande; segunda, Barreiras; terça, Camarote Ponto.com.

TUM-TUM-TUM*

1 O cantor Tomate é a primeira atração anunciada para a segunda edição do Curitiba Folia. O evento acontece dia 1º de abril na Arena Exportrade, na capital paranaense. Atualmente morando nos Estados Unidos (assim como Xanddy, Saulo e Claudia Leitte) Tomate faz questão de não perder o contato com seus fãs no Brasil, em especial na Bahia.

2 Na sexta-feira, dia 10, vai acontecer a primeira edição da festa Mudei de Baile, no Camarote Harém, no circuito Dodô (Barra – Ondina). É o pré-Carnaval do movimento musical Mudei de Nome. O evento leva a assinatura da Diva Entretenimento, parceira da banda na festa. A turma é composta por Magary Lord, Ricardo Chaves, Jonga Cunha e Ramon Cruz. Os ingressos estão à venda na loja da Diva Entretenimento, no piso L1 do Salvador Shopping ou no site da Ticketmaker.

3 Em seu retorno à cena musical, o cantor e compositor baiano Davi Zew's, que mora em Tóquio (Japão), lança o single Tudo Por Você. A gravação fz parte do EP que chegará às plataformas musicais ainda este ano. A produção do single foi feita pelo guitarrista e produtor musical Chris Baumgratz, da banda Onze 20, e contou com a parti- cipação de músicos brasileiros e japoneses, como Ivan Teixeira (pianista de Luiza Possi), Akira Yamamoto e Shizupi. Link para a música: https://spoti.fi/3iWirIn