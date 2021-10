O casal Caetano Veloso e Paula Lavigne protagonizou a nova esquete do grupo humorístico Porta dos Fundos no Youtube. Os dois contracenaram com os atores João Vicente e Gregorio Duvivier.

No vídeo, João e Gregorio representam os donos da gravadora que vai lançar o novo disco do cantor, Meu Coco. E a tarefa deles é adaptar o álbum às novas tendências, como o aplicativo TikTok.

Veja o vídeo: