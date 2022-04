Caetano Veloso receberá título de honra da mais antiga universidade da Espanha

A Universidade de Salamanca, uma das mais antigas universidades do mundo e mais antiga da Espanha, anunciou, na última sexta-feira (22), que concederá o título de Doutor Honoris Causa aos músico baiano Caetano Veloso.

A Faculdade de Doutores aprovou a concessão do doutorado honorário após votação realizada na tarde da última quinta-feira (21). Caetano foi aprovado por 61 votos a favor e 2 contra.

A candidatura do músico foi apresentada pela Faculdade de Filologia e pelo Departamento de Filologia Moderna, com a adesão do Centro de Estudos Brasileiros, e defendida pelo professor Pedro Serra, considerando Caetano "um dos melhores músicos mundiais dos séculos XX e XXI".

A cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa acontece no dia 28 de junho, em Salamanca, na Espanha.

Em 2021, Caetano lançou o álbum “Meu coco”, que foi premiado com o Grammy Latino de Gravação do Ano, que se soma aos 13 Grammys Latinos em diferentes categorias que já coleciona, além de dois prêmios americanos. Em 2012, o Grammy Academy também lhe concedeu o prêmio "Person of the Year".

Histórico de honrarias

Esse não, nem de longe, o primeiro titúlo de honra recebido por Caetano Veloso. Em 1998, ele foi agraciado com o título honoris causa pela Universidade Federal da Bahia (Ufba). Em 2004, o presidente de Portugal distinguiu-o como Comendador da Ordem do Infante Dom Enrique Ordem do Mérito Cultural, a mais alta distinção do Estado Português.

Já em 2014, por seu papel na divulgação da cultura latino-americana, foi nomeado Professor Honorário pela Universidade Nacional de Rosário, Argentina.