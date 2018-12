Caetano Veloso se apresenta na inauguração do Hotel Fasano, em Salvador

Caetano Veloso vai fazer uma participação no concerto que a Orkestra Rumpillez apresentará no próximo sábado (8), durante o segundo dia de inauguração do Hotel Fasano, na Praça Castro Alves. A proposta é que o artista baiano intreprete quatro canções do seu repertório durante a apresentação do grupo de Letieres Leitte que escolheu o repertório do artista para apresentar neste dia. Na sexta (7), o repertório escolhido pela orquestra foi o de Dorival Caymmi com o qual a Rumpillezz viajou o mundo durante sua última turnê internacional.

A informação da participação de Caetano Veloso na festa de inauguração do hotel vinha sendo mantida em sigilo absoluto pelo comando do hotel, mas a coluna apurou que muitos convidados, na ansiedade para conhecerem logo o empreendimento, estavam optando pelo primeiro dia e isso estaria criando dificuldade ao cerimonial para distribuir igualmente os mais de mil convidados nos dois dias. Diante disso, a estratégia usada pelo hotel foi prometer uma surpresa para os que optassem pelo sábado. Agora não é mais surpresa.