Caetano Veloso volta ao Roda Viva após 25 anos

Caetano Veloso, 79, volta ao Roda Viva 25 anos depois de sua primeira participação no programa. O cantor e compositor foi convidado a falar sobre cultura, política e outros assuntos na edição especial de Natal, que vai ao ar na segunda-feira, (20), às 22h.

Esta é segunda vez do artista no programa da TV Cultura. Ele participou do Roda Viva em 1996, quando o contexto era bem diferente, da política à moda. Desta vez, Caetano fala de Meu coco, primeiro disco com repertório inédito a ser lançado por ele desde 2012. Com turnê confirmada em 2022, o álbum conta com 12 músicas inéditas e participação de artistas como o ritmista Marcelo Costa, o acordeonista Mestrinho e o multi-instrumentista Vinicius Cantuária e o maestro Letieres Leite, morto em outurbro por complicações da covid.

Mediado por Vera Magalhães, o programa será transmitido pela TV Cultura e pelas redes sociais da emissora, incluindo o canal no YouTube. O programa será gravado nesta quinta (16).

Participam da bancada a jornalista e apresentadora do Metrópolis, da TV Cultura, Adriana Couto; Mariliz Pereira Jorge, colunista da Folha de S.Paulo e colunista e apresentadora do Mynews; Maria Fortuna, repórter do jornal O Globo; Luiz Antonio Simas, professor e escritor; Leonardo Lichote, jornalista; e Ademir Corrêa, diretor de conteúdo da Rolling Stone Brasil.