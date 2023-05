Caetité celebra Festa do Divino Espírito Santo com procissão e fogos

A pacata cidade de Caetité, de pouco mais de 50 mil habitantes, ficou agitada neste domingo (28) com a Festa do Divino Espírito Santo. Procissão, fogos e até uma banda filarmônica agitaram a multidão de devotos que já tinham lotado as nove noites de novena e fecharam a comemoração com a Missa Festiva de Pentecostes, celebrada pelo Bispo da cidade, Dom José Roberto.

A Missa foi realizada na Catedral de Senhora Sant'Ana, sede da Diocese de Caetité, localiza no sudoeste baiano, a 636 quilômetros de Salvador. “É uma festa tradicional aqui na cidade e vem crescendo a cada ano. São nove noites de encontro em preparação para a festa que aconteceu no domingo. Cada casal festeiro é responsável por uma noite e, no domingo, sai o grupo inteiro em procissão para comemorar”, explicou a médica Thaisa Mendes.

Junto com o marido Eduardo Mendes, ela foi responsável pela 3ª noite da novena, cujo tema geral foi “No Espírito Santo, formar comunidade”. Na prática, esse tema reverberou na união de toda cidade, uma vez que a festa é realizada pelas duas paróquias presentes no município: Senhora Sant'Ana e Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

“A igreja esteve muito cheia. É uma festa que consegue mobilizar muita gente. Tivemos que colocar cadeiras e telão fora da igreja. Nós organizamos, mas não fazemos nada sozinhos. Contamos com a contribuição da cidade inteira", afirmou.

A festa de Pentecostes é considerada uma das celebrações mais importantes do calendário católico e comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos de Jesus Cristo, sua mãe Maria e outros seguidores. A celebração ocorre 50 dias depois do domingo de Páscoa e logo depois da festa da Ascensão de Jesus.