Café Teatro Rubi encerra atividades no Wish Hotel da Bahia

Após seis anos de apresentações artísticas, o Café Teatro Rubi encerrou a parceria com o Wish Hotel da Bahia e não vai mais ocupar o espaço da rede hoteleira. A decisão foi comunicada oficialmente na manhã desta quarta-feira (4), depois da coluna de Ronaldo Jacobina do CORREIO ter adiantado a informação.

Segundo Eliana Pedroso, idealizadora do Café Rubi, a GJP Hotels & Resorts, rede administradora do Wish Hotel da Bahia, desejava maior investimento financeiro por parte do teatro, o que não foi possível. “Negócios são medidos por retorno financeiro. E fazer cultura na nossa conjuntura, de forma independente, é extremamente raro e difícil. Não tínhamos como aplicarmos mais investimento naquele lugar”, disse.

A previsão era de que a programação do Café Rubi seguisse normalmente até o mês de abril. No entanto, as apresentações foram adiantadas e, no dia 15 de fevereiro, houve a última atividade no espaço, um baile de carnaval. “Fizemos uma temporada linda de Verão e o baile foi muito lindo. No fundo, a gente sabia que era o último dia do Rubi”, lembrou Eliana.

Em nota, a GJP Hotels & Resorts informou que “o espaço onde funcionava o Café Teatro Rubi é uma das principais apostas do hotel para este ano. O local está sendo reformulado, ganhará novo nome e novo espaço para shows e eventos, que inclui modernização e novidades musicais exclusivas que serão anunciadas em breve para todo o público de Salvador e região”.

Durante a parceria, foram mais de 70 mil espectadores em quase 700 apresentações de 342 espetáculos. “Quando se trata de arte, existem ganhos que não são mensuráveis, como a repercussão do Hotel no cenário municipal e até nacional, além da contribuição que demos ao movimento cultural da cidade”, destacou Eliana.

Ela ainda afirmou que pretende manter o projeto em novo local, mas ainda não tem nada definido. "Nós temos o desejo de continuar, mas estamos cansados. Vamos respirar um pouquinho e, diante da minha inquietude, acho que será por pouco tempo”, disse.

Confira a nota completa divulgada pelo Café Rubi:

*Com orientação da editora Ana Cristina Pereira