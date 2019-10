Cafu é investigado pela polícia por suposta ligação com o PCC

Foto: Reprodução/Instagram

A Polícia Civil de São Paulo está investigando o ex-jogador Marcos Evangelista de Moraes, o Cafu, capitão do pentacampeonato em 2002 com a Seleção Brasileira. A suspeita é que ele tenha ligação com a facção criminosa PCC, a mais poderosa do país.

Um relatório das autoridades aponta para registros de depósitos em dinheiro feitos pelo PCC em favor do ex-atleta. As informações da revista Veja.

O documento não cita o valor total desses repasses, mas os investigadores trabalham com a suspeita de que a facção teria comprado um terreno que pertencia ao ex-lateral na cidade de Barueri, interior de São Paulo.

A informação desses repasses a Cafu estava em um celular apreendido com o traficante Décio Gouveia Luiz, o Décio Português, no último dia 14 de agosto. Ele se transformou em uma das principais lideranças do PCC nas ruas após a prisão de Marcola.

Entre outras tarefas dentro do bando, Décio era o responsável pela contabilidade, incluindo a lavagem e ocultação de bens e valores. Ele está preso e foi transferido para a Penitenciária de Presidente Wenceslau II.