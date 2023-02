Caia na folia: confira três looks para brilhar no Carnaval

Muita cor, brilho e alegria. Depois de dois anos de espera, finalmente o Carnaval vai tomar conta das ruas. A animação está no ar e quem curte a folia já está aproveitando tudo que rola pela cidade. E cada vez mais as pessoas adotam looks mais extravagantes para curtir. Bloquinhos, bailes e ensaios estão pipocando e são oportunidades perfeitas para liberar aquela fantasia que estava esperando a hora de brilhar.

E durante o Carnaval vai ter muito espaço para a criatividade rolar solta e fazer você ir além do abadá, afinal de contas os blocos de rua estão ganhando espaço. Criamos três produções fashionistas para os foliões usando marcas locais, as escolhidas foram: Realce especializada em peças carnavalescas, tops de crochê da designer Dôra Araújo e os adereços de cabeça da figurinista Thanara Schonardie radicada na Praia do Forte.



Libera geral

Esse é o momento de fazer misturas para lá de inusitadas como essa do top de crochê em formato de borboleta com biker bicolor.

Mistura certa

Sobrepor uma camiseta com top é uma ótima dica para ser criativo para montar um look, se as duas peças forem com texturas diferentes como o crochê e as plumas fica ainda melhor.

Alegria, alegria

O colete e saia em paetês rosa choque soltinhos deram um tom da melindrosa. O adereço em forma de máscara dá ainda mais o tom vintage.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza : Janaina Abdon (@janainaabdon)

Modelo : Raiara Amaral (@raiaraamaral) da Agência 40 Graus (@40grausbahia)

Adereços de cabeça criados por Thanara Schonardie (@thanaraschon)

Bermuda ciclista, short de paetês e conjunto rosa da Realce (@realceoficial)

Tops de crochê by Dôra Araújo (@doramodacroche)