Caian faz show oficial de lançamento d o álbum Paixão e Outras Drogas

Paixão e Outras Drogas, segundo disco do músico, compositor e cantor baiano Caian, teve seu lançamento virtual em janeiro deste ano. Agora, o artista apresenta ao vivo as músicas do trabalho no show que faz nesta terça (10), 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves. Ao lado dos músicos com quem o gravou, que se dividem entre Salvador e São Paulo e se reencontram pela primeira vez para colocar a música criada em cena, Caian reproduz o clima das 13 faixas deste álbum de rock, que conta uma história de amor verdadeira, do início ao fim.

A banda é formada por Lefer (baixo), Maurício Braga (bateria), Rafael Fraga (percussão e teclado), Thales Mendonça (guitarra, violão, teclado e vozes) e Arthur Romio (guitarra e efeitos). Juntos, acompanham Caian e sua voz, guitarra, violão e piano. Os cantores Jajá Cardoso, líder da banda Vivendo do Ócio, e Manuela Rodrigues, que fazem participação especial no disco, também estarão presentes no show.

“Faz 10 anos desde a primeira vez em que me apresentei na Sala do Coro do TCA, na temporada de estreia do musical ‘Amor Barato’, em que eu tocava ao vivo vários instrumentos. É uma alegria voltar a este espaço com meu trabalho autoral e contar com uma estrutura de ponta para tocar tudo que gravamos, com direito a piano de cauda”, comemora Caian. “Produzimos um disco com a pandemia pelo meio e este será momento de celebrar o reencontro com amigos, com essa gente que transformou minhas composições em realidade e com o público”, comenta.

Serviço - Caian em Paixão e Outras Drogas | terça (10), às 20h, na Sala do Coro do Teatro Castro Alves | Ingressos:: R$ 10 / R$ 5, à venda na bilheteria do teatro e no Sympla