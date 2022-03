Caio Castro assume nova namorada e fãs a comparam com Grazi Massafera

Aproveitando a curtição do Lollapalooza, Caio Castro anunciou publicamente seu relacionamento com Daiane de Paula, em suas redes sociais, na noite desse sábado (26). O ator chegou a visto aos beijos com o novo amor no festival.

"É leve né, namorada...", escreveu caio em uma publicação feita no Instagram.

Nos comentários, muitos amigos e fãs parabenizaram o novo casal, mas alguns foram um pouco além e fizeram algumas comparações entre Daiana e a ex de Caio, a atriz Grazi Massafera.

"Ela parece alguém que já passou por esse feed", brincou uma internauta, em referência à Grazi. "Parecida com a Grazi", dispararam outros.

Grazi e Caio se separaram em agosto do ano passado após mais de dois anos de relacionamento.