Caio Ibelli garante vaga na semifinal em Margaret River

Caio Ibelli é o único brasileiro classificado para a semifinal da etapa de Margaret River do Circuito Mundial de Surfe, na Austrália, ao superar, neste domingo (2), o sul-africano Jordy Smith por uma diferença de 0.02. O seu rival na briga por uma vaga na final será o havaiano John John Florence, que eliminou o também brasileiro Ítalo Ferreira. "Eu estou me sentindo muito calmo. Coloquei muita expectativas nas outras etapas, mas desta vez estou mais calmo. Estou deixando as coisas acontecerem naturalmente. Estou ansioso pelo encontro com John John", disse Caio.

A outra semifinal vai reunir o norte-americano Kolohe Andino e o australiano Julian Wilson. O surfista dos Estados Unidos bateu o havaiano Seth Moniz, enquanto o representante da Austrália venceu o compatriota Ryan Callinan.

O duelo entre Moniz e Andino, a terceira bateria das quartas de final, foi paralisada após um alerta de tubarão na água. Os dois surfistas foram rapidamente retirados do mar e só retornaram após a liberação da WSL.

O Brasil foi representado por 11 surfistas em Margaret River. O bicampeão mundial Gabriel Medina foi eliminado antes das oitavas de final por Caio Ibelli.

Confira os resultados das quartas de final: Ítalo Ferreira (BRA) 15.36 x 17.73 John John Florence (HAV), Caio Ibelli (BRA) 15.26 x 15.24 Jordy Smith (AFS), Seth Moniz (HAV) 13.34 x 13.90 Kolohe Andino (EUA) e Julian Wilson (AUS) 13.40 x 11.60 Ryan Callinan (AUS).