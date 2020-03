Caio Mello manda recado para Paulo Carneiro: 'Respeita o Bahia'

Não foi apenas a página oficial do Bahia no Twitter que aproveitou o triunfo no Ba-Vi deste domingo (1º) para devolver as provocações aos rubro-negros. Na saída de campo, o volante Caio Mello, cria da base tricolor, comemorou o resultado e mandou um recado direto ao presidente Paulo Carneiro, do Vitória.

O volante lembrou provocações feita pelo dirigente rubro-negro e deu a resposta:

"Quando o profissional perdeu o Ba-Vi, Paulo Carneiro chegou e disse que eles iam bater na gente, que a gente ia se apequenar aqui e voltar a ser o time da Baixa dos Sapateiros. Agora só avisar a ele que tem que respeitar o Bahia, seja sub-23, transição ou profissional", afirmou o jogador à rádio Metrópole.

Caio Mello entrou no segundo tempo da partida no Barradão ao substituir Edson. O Bahia levou a melhor e venceu o Vitória por 2x1. O gol do triunfo saiu aos 49 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta do meia Arthur Rezende.