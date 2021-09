Caio Ribeiro celebra penúltima sessão de quimioterapia: 'Só mais uma'

Caio Ribeiro está em tratamento contra um câncer e, nesta quarta-feira (8), comemorou: está a uma sessão do fim da quimioterapia. O comentarista da TV Globo foi diagnosticado com um linfoma de Hodgkin e, mais cedo, já havia compartilhado uma foto mostrando o visual careca - uma das consequências da terapia é a perda de cabelo.

"Mais uma químio concluída. Agora só falta mais uma", postou Caio, que aparece na foto ao lado dos pais, Nara e Dorival.

Caio Ribeiro comemorou fim da penúltima sessão de quimioterapia

(Foto: Reprodução/Instagram)

Aos 46 anos, o ex-jogador, que tem passagens por clubes como São Paulo, Santos, Flamengo, Fluminense, Grêmio e Botafogo, revelou o câncer na semana passada. Em uma publicação nas redes sociais, ele explicou que o diagnóstico foi dado depois do surgimento de um caroço no pescoço.

"Eu fui diagnosticado com um linfoma, que se chama linfoma de Hodgkin. A boa notícia é que ele tem 95% de cura e meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Já estou na penúltima sessão de quimioterapia, estou forte, com a cabeça boa, tenho certeza de que em mais 15 dias isso vai passar", falou.

Em entrevista ao Encontro, da TV Globo, na segunda-feira (6), Caio contou que o diagnóstico de câncer inicialmente o deixou abalado, mas que agora vem lidando de uma forma tranquila.

"A notícia do câncer machuca um pouquinho. Fiquei preocupado, é uma pancada. Eu me perguntei por que comigo, mas ou você lamenta ou enfrenta. Acho que tenho lidado de forma serena. A não ser o caroço, não tive nenhum sintoma. Só procurei o médico porque o meu fisioterapeuta me alertou, aliás, ele salvou a minha vida", falou.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o linfoma ou Doença de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina no sistema linfático, conjunto composto por órgãos (linfonodos ou gânglios) e tecidos. Esse sistema é responsável por produzir as células responsáveis pela imunidade, além de drenar e filtrar o excesso de líquido do corpo.

O linfoma de Hodgkin pode surgir em qualquer parte do corpo. Em geral, o paciente percebe a presença de linfonodos, que se apresentam como caroços, muitas vezes indolores. No caso de Caio, o caroço foi percebido no pescoço, mas também pode aparecer nas axilas e virilha. Os sintomas dependem da sua localização, mas podem incluir tosse, falta de ar, febre, cansaço, suor noturno, perda de peso sem motivo aparente e coceira no corpo.