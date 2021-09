Caio Ribeiro dá 'puxão de orelha' em jogador por motivo inusitado

O atacante Artur, ex-Bahia e hoje no Red Bull Bragantino, recebeu uma bronca inusitada de Caio Ribeiro. Durante participação no programa Bem, Amigos!, do SporTV, da última segunda-feira (20), o jogador levou o puxão de orelha do comentarista após deixá-lo na mão no Cartola, o fantasy game do grupo Globo.

Na partida contra a Chapecoense, pela 20ª rodada da Série A, o atacante tinha marcado o gol da sua equipe, e vinha pontuando bem. Mas foi expulso por reclamação nos acréscimos,quando já tinha sido substituído. Apesar de estar no banco de reservas no momento do cartão vermelho, perdeu pontos, o que gerou a bronca de Caio.

"A gente tá elogiando muito aqui o Artur, só vou dar um puxão de orelha: pô, não pode ser expulso do banco, né? Aí quebra o meu cartola, ele tá sempre no meu cartola, isso não pode", disse o comentarista, aos risos.

"É, eu sabia que tava muito bom, sabia que ia rolar um puxão de orelha, meu pai já tinha reclamando comigo, tem essa do cartola ainda, né? Pior que eu nem falei nada, tava falando com meu time", respondeu Artur. O Red Bull Bragantino perdeu aquela partida, disputada no dia 11 de setembro, por 2x1.

O time agora volta a entrar em campo nesta quarta-feira (22), às 19h15, quando encara o Libertad, do Paraguai, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana.