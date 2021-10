Caio Ribeiro revela papo reto com Neymar: 'Você tá errado nisso'

Caio Ribeiro revelou que teve um 'papo reto' com Neymar. Segundo o comentarista, a conversa foi sobre os vacilos que o craque dá em campo - ainda que tenha concordado que há um certo "exagero" nas críticas ao atacante do Paris Saint-Germain e Seleção Brasileira.

"No caso do Neymar, as pessoas passam do limite (nas críticas). Muitas vezes ele dá mole, bate de frente", disse Caio, em entrevista ao podcast Flow Sport Club. Segundo o ex-jogador, o camisa 10 do Brasil pode até ter desconsiderado a conversa, mas garantiu que foi para o bem dele.

"Você (Neymar) vai ficar chateado, pode não gostar, mas um dia talvez dê importância. Falei: 'Você tá errado nisso, nisso e nisso (com algumas atitudes) e isso vai te prejudicar. Estou do outro lado, sei como funciona a cabeça da imprensa. Ele disse 'beleza'", continuou Caio.

"Talvez ele tenha registrado a informação, sabe que falei pro bem dele. Pode ter entrado por um ouvido e saído pelo outro, a forma como ele digeriu, não estou dentro da cabeça dele. Como amigo, eu precisava falar. Ele não é mais menino, ele é responsável por tudo que faz. A gente só precisa entender o outro lado. Não falo de noite, de carnaval. Quero saber se ele performa dentro de campo".

Ainda durante a entrevista, Caio afirmou que o jogador está chateado com todas as críticas que recebe, e comparou a situação dele com a decisão da ginasta Simone Biles, que desistiu de competir em algumas provas dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Vale lembrar que Neymar afirmou que a Copa do Mundo de 2022 pode ser sua última, por não saber se terá mais condições mais "de cabeça, de aguentar mais futebol".

"A gente sabe o quanto ele está incomodado. Ele sabe que não jogou bem. Minha função é dizer que ele não está bem, deveria sair, mesmo sendo difícil tirar o craque. Ele está cansado disso tudo. Queria que a pandemia trouxesse reflexão, queria o mesmo carinho que olham pra Simone Biles e olhar com o mesmo lado humano para o Neymar. Vamos olhar da mesma maneira", afirmou Caio.

"São dois dos maiores de todos os tempos, ninguém está falando de coitadinho, mas antes do atleta tem o ser humano. Todo mundo um dia falha. E no dia da falha tem quem pise na cabeça e quem dê a mão. Eu como comentarista, sou diferente", finalizou.