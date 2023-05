Caiu! Instagram apresenta instabilidade e fica fora do ar por mais de uma hora

O Instagram apresentou instabilidade no início da noite deste domingo (21) e ficou fora do ar por cerca de 1h30, sem que os usuários conseguissem realizar novas postagens ou visualizassem posts, seja no feed ou no stories do aplicativo. Pelo Twitter, mais de 170 mil postagens feitas recentemente eram de reclamações do problema na rede social, o que colocou a situação entre os assuntos mais comentados.

Ao portal G1, um porta-voz do grupo Meta, que é responsável pelo Instagram, confirmou o problema. "Sabemos que algumas pessoas estão tendo problemas para acessar o Instagram", afirmou. Ele disse ainda que todas as medidas estavam sendo tomadas para que rede voltasse a sua normalidade e não apresentasse mais bugs como os que eram relatados pelos usuários.

"Estamos trabalhando para que a situação seja normalizada o mais rápido possível e pedimos desculpas pelo inconveniente", completou. No Twitter, é claro, não faltou piada da situação. "O Instagram caiu e eu estava aqui jurando que era a minha internet o problema", publicou uma usuária. "Postei foto nos stories e o Instagram caiu, eu não sabia que era tão feio assim, amigas", brincou outro.

Uma plataforma que reúne relatos de instabilidade em sites e aplicativos, o Downdetector, registrou cerca de 10 mil reclamações no Brasil por ás 19h20. Dez minutos depois, o número deu um salto e superou os 20 mil registros. Além do Brasil, Estados Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina e na Nova Zelândia tiveram relatos do mesmo problema.