Caixa anuncia novas flexibilizações no pagamento do crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira, 7, uma nova rodada de flexibilizações no pagamento do crédito imobiliário, do qual é líder no Brasil, em meio à pandemia de covid-19. Para aqueles que recebem auxílio emergencial ou seguro desemprego, o banco público vai oferecer uma pausa no pagamento das prestações de até seis meses, informou o presidente do conglomerado, Pedro Guimarães.



"Conversando com os clientes, decidimos oferecer uma pausa de até seis meses para quem recebe auxílio emergencial e seguro desemprego", evidenciou o executivo, durante live do banco, no período da manhã desta segunda-feira.



Para o público em geral, a Caixa vai oferecer, conforme Guimarães, o pagamento parcial da prestação do crédito imobiliário. Será uma redução de até 25% da parcela por até seis meses; de 25% a 74,99% na prestação por até três meses ou uma diminuição de mais de 75% para aqueles que comprovarem perda de renda, casos estes que passarão pelo crivo do banco público.



Os pedidos de pausa e redução das parcelas do crédito imobiliário devem ser feitos, de acordo com Guimarães, pelo aplicativo do banco público.



Maio

A Caixa Econômica Federal detinha uma carteira de crédito imobiliário da ordem de R$ 523 bilhões até maio último, um aumento de 9,1% em relação aos cinco primeiros meses do ano passado, conforme Guimarães. Conhecido como o banco da habitação, a instituição somou 5,76 milhões de contratos de financiamento da casa própria no período, aumento de 5,4%, na mesma base de comparação. Tal desempenho credita à caixa 68% de market share no mercado imobiliário brasileiro.



"Temos R$ 52,4 bilhões em crédito imobiliário contratado até maio, um crescimento de 41,4% em relação aos cinco primeiros meses do ano passado. Vamos superar a contratação de 2020, que já foi um ano recorde", disse Guimarães. "É um segmento crédito imobiliário foco da Caixa e que explica nosso lucro recorde no ano", acrescentou.



Ao comentar os números do crédito imobiliário, o presidente da Caixa reafirmou o compromisso de abrir 130 novas agências até dezembro de 2021.



Nesta segunda-feira, ele está na Bahia para a abertura de uma nova unidade, a segunda em quatro dias.



Guimarães da live sobre resultados e novas medidas do crédito imobiliário e anúncio do Feirão Digital da Casa Própria. O evento, tradicional no histórico do banco da habitação, acontecerá em formato virtual por conta da pandemia.