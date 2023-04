Caixa, Cufa e Impact Hub lançam Laboratório de Inovação Social em Salvador

Acontece nesta sexta-feira (28), em Salvador, o lançamento do Laboratório de Inovação Social do programa Mulheres de Favela da Caixa Econômica Federal. O evento nesta tarde é no Subúrbio 360º, no bairro Coutos. O primeiro laboratório foi lançado em março, no Complexo da Penha, no Rio. A iniciativa é em parceria com a Impact Hub e a Central Única das Favelas (Cufa).

As oficinas oferecidas pelo laboratório vão começar no dia 2 de maio. A expectativa é de impactar aproximadamente 2 mil mulheres moradoras das favelas da capital baiana.

“No Rio de Janeiro, conseguimos impactar um enorme número de mulheres, com as oficinas que proporcionamos através do programa, que vão desde upcycling até maquiagem e tranças, passando por marketing digital. Na Bahia, terra de mulheres guerreiras, que têm o empreendedorismo no sangue, esperamos causar igual ou maior impacto”, diz Elaine Caccavo, diretora executiva da Cufa.

As aulas das oficinas do Laboratório de Inovação Social de Salvador vão acontecer até o dia 15 de junho. Depois da Bahia, a Caixa Econômica Federal, a Cufa e a Impact Hub, através do programa Mulheres de Favelas, lançarão mais um Labs em maio, que será em São Paulo, na favela de Heliópolis.

Serviço

Lançamento do programa Mulheres de Favela em Salvador

Local: Subúrbio 360

Data: 28 de abril - sexta-feira

Horário: 15h

Endereço: R. da Paz, S/N - Coutos, Salvador - BA, 41301-110