Caixa Cultural abre neste sábado (13) o festival A Gosto da Fotografia

Diferentes olhares fotográficos integram a sétima edição do festival A Gosto da Fotografia, que começa hoje na Caixa Cultural e vai até 11 agosto. A exposição reúne 30 nomes do cenário fotográfico baiano, sejam eles artistas nascidos no estado, ou que residem aqui. A mostra mescla obras de artistas consagrados, como Arlete Soares, Evandro Teixeira e Márcio Lima, com outros que estão crescendo na cena. Além das fotos, haverá seminários e palestras.

São 30 artistas expondo suas obras (Foto: Aristides Alves)

Com a temática batizada de O Olhar: O Que Vemos nos Afeta, o ponto central da mostra é explorar nos espectadores o exercício de interpretar as imagens, indo além do contato visual com as obras. “Temos que discutir a relação do pensamento com o olhar. Quem constrói quem? É para tirar a pessoa dessa zona de conforto. Chamar a atenção para a necessidade do pensamento na fotografia, refletir sobre o que você quer passar com aquela imagem.”, diz Marcelo Reis, fotógrafo, jornalista e curador do projeto.

A estrutura montada na Caixa Cultural reúne, além dos espaços comuns de visitação, duas sessões especiais de exibição. Em uma das salas, foi montado um circuito para homenagear artistas conhecidos no cenário fotográfico, como Mario Cravo Neto, Pierre Verger e obras do ferreiro baiano Zé Adário, marcado pelo seu trabalho de construção de ferramentas para os orixás, transformadas em ensaios por diversos fotógrafos. Em outro espaço, o fotógrafo Bauer Sá, que trabalha com uma temática de valorização da cultura negra, também ganhou uma sala especial para suas fotografias.

A Gosto da Fotografia

O quê: Festival A Gosto da Fotografia

Quando: de 13 de julho até 11 de agosto. Abertura no sábado (13), às 14h

Onde: Caixa Cultural Salvador (R. Carlos Gomes, 57)

Entrada gratuita

*com orientação do editor Roberto Midlej