Caixa deposita lucro de R$ 8,1 bilhões do FGTS a trabalhadores; saiba como consultar

A Caixa Econômica Federal concluiu nesta terça-feira (24) o depósito de R$ 8,1 bilhões do lucro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao ano de 2020. Os beneficiários já podem consultar o valor nos extratos.

A quantia foi distribuída para as mais de 191 milhões de contas, ativas e inativas. A quantia representa 96% do lucro registrado pelo fundo no último ano.

O crédito foi disponibilizado para todos aqueles que mantinham saldo positivo até 31 de dezembro de 2020, independente se a conta estava ativa ou não.

A operação foi realizada com uma semana de antecedência em relação ao calendário. O prazo para depósito dos valores ia até 31 de agosto.

O lucro foi dividido da seguinte forma: para cada R$ 100 na conta vinculada do trabalhador, foram creditados R$ 1,86. Com a distribuição de resultados, a rentabilidade anual do FGTS chegou a 4,92%, mais de duas vezes o rendimento da poupança e quase 9% superior ao IPCA (inflação) do período.

Como consultar seu saldo

Quem quiser saber como anda seu saldo no FGTS pode pode fazer a consulta pelo site da Caixa, pelo aplicativo FGTS e pessoalmente, no balcão de atendimento de agências da Caixa.

Há formas também de ser informado sobre os depósitos feitos pelo empregador. Uma delas é pelo SMS. Clique aqui para fazer adesão a este método.

Outra forma de receber o extrato do FGTS é na residência, a cada 2 meses. O trabalhador deverá informar seu endereço completo no mesmo link acima, em uma agência da Caixa ou pelo telefone 0800 726 01 01.

Veja todos os casos em que é possível fazer o saque: