Caixa Econômica abre inscrições para processo seletivo de estágio

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estagiários da Caixa Econômica Federal em todo o território nacional. As vagas são destinadas para estudantes do Ensino Médio (Regular, Técnico e Educação de Jovens e Adolescentes - EJA) e dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito e Engenharias.

O valor da bolsa-auxílio varia entre R$400,00 e R$500,00 no caso dos estudantes do Ensino Médio - dependendo da carga horária, e chega a R$1.000,00 para os alunos do Ensino Superior. O auxílio de transporte será de R$ 130/mensal.

O processo seletivo conta com duas etapas: inscrição e prova online. As inscrições podem ser realizadas no portal do Centro de Integração Empresa-Escola - CIEE no link abaixo:

https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/caixa-simplificado-jul2022/