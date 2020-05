Caixa Econômica poderá abrir nos dias de feriado antecipado

As agências da Caixa Econômica Federal (CEF) de Salvador poderão funcionar nos três dias de feriado antecipado, entre a segunda-feira, 25, e a quarta, 27. A liberação foi anunciada neste sábado, 23, pela prefeitura da cidade. O atendimento, porém, estará restrito ao pagamento de benefícios relacionados à pandemia do novo coronavírus. As agências da Caixa não poderão realizar outros atendimentos e haverá a fiscalização pela força-tarefa liderada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur).

A Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) havia sugerido o funcionamento das 9h às 14h para os bancos nos dias de feriados antecipados. No entanto, nenhuma outra instituição bancária está autorizada a abrir de segunda a quarta-feira.

"Vamos fiscalizar o cumprimento dessa lei de antecipação dos feriados também nos bancos, isso já a partir de segunda-feira. Quem descumprir, será fechado", advertiu o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.

Em decisão conjunta entre a prefeitura de Salvador e o governo do Estado, três feriados foram antecipados para os três primeiros dias úteis da semana que vem. O São João, no dia 24 de junho, e a data comemorativa à Independência da Bahia, em 2 de julho, dois feriados estaduais, foram alterados para a segunda, 25, e a terça, 26. O feriado municipal, transferido para a próxima quarta, 27, será o 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Apenas as atividades consideradas essenciais - supermercados, farmácias, postos de gasolina e serviços de urgência e emergência na área saúde – poderão abrir na próxima semana. No caso do serviço público municipal, cada colaborador será informado por seu setor sobre o esquema de trabalho.

Na quinta-feira, 28, e na sexta, 29, a prefeitura e o governo estadual também vão suspender, por decreto, o funcionamento das atividades que não sejam essenciais. O objetivo é de que haja uma semana inteira de intensificação do isolamento social, aliviando a pressão por leitos para os pacientes com covid-19 nas unidades públicas de saúde. Na quinta e sexta, os bancos poderão abrir normalmente.